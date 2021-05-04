Отопление в Ижевске отключат 6 мая Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В жилые дома и социальные учреждения перестанут подавать тепло уже 6 мая. В Удмуртии отопительный период закончится в тот момент, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет держаться в пределах +8 С. Об этом сообщает министерство строительства региона.

«Начинается подготовка к следующей зиме. Сформирован перечень мероприятий, которые нужно провести в городах и районах, чтобы благополучно зайти в отопительный сезон 2021-2022 гг. Несмотря на то, что список объектов был составлен заранее, с учётом инцидентов, которые выдала нам зима с сильным перекосом в сторону количества нарушений на системах водоснабжения, он был существенно откорректирован муниципальными образованиями. Всего на подготовку к зиме из республиканского бюджета выделено 100 млн руб. Часть этих денег пойдёт на формирование республиканского аварийного запаса. Готовимся к новому отопительному периоду», - говорит министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Напоминаем, ранее мы рассказывали, как в Ижевске пройдет корректировка платы за отопление. А еще узнали, как будет происходить отключение отопления и куда можно обращаться, если в доме слишком жарко.

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