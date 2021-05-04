Еще 19 235 доз вакцины от коронавируса поступило в Удмуртию Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртию поступило еще 19 235 доз вакцин от COVID-19: 11 135 комплектов препарата «Спутник V» и 8 100 комплектов «ЭпиВакКорона». Их прямо сейчас распределяют по больницам республики. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях глава региона Александр Бречалов.

За все время в Удмуртию пришло уже более 110 тысяч вакцин от коронавирусной инфекции трех российских производителей.

Кстати, прививку уже поставили 87 135 человек.

Ежедневно вакцину от коронавируса ставят 2,5 тысячам жителям Удмуртии. 27 апреля стало известно, что в Удмуртию поступило 780 доз вакцины «КовиВак». Это третья по счету вакцина от вируса, которая поступила в республику. В связи с этим жители задались вопросом, смогут ли они выбрать препарат, которым хотят привиться. И «Комсомолка» ответила на этот вопрос.

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