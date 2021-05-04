Застрявших посреди пруда в Удмуртии отца и сына спасатели доставили на берег

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

Мужчина 1993 года рождения и его шестилетний сын рано утром вышли на рыбалку на лодке. Они отправились на пруд поселка Пихтовка Воткинского района Удмуртии. Начался сильный ветер, и надувную резиновую лодку унесло от берега. А еще у них сломалось весло. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Мужчина обратился за помощью к спасателям, которые, прибыв на место, добрались до пострадавших на лодке.

«Поскольку волнение на водоеме было сильное, существовала опасность опрокидывания лодки. Было принято решение доплыть до ближайшего камыша и уже по отмели, пешком дойти до безопасного места», - рассказывает начальник поисково-спасательной группы Владимир Сазанов.

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