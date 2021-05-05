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Здоровье5 мая 2021 8:05

81-летний мужчина скончался от коронавируса в Удмуртии 5 мая

Еще 42 человека заболели COVID-19 в республике
Анна Митрофанова
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Еще 42 человека заболели COVID-19 в Удмуртии

Еще 42 человека заболели COVID-19 в Удмуртии

Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 5 мая в Удмуртии от коронавируса скончался 81-летний мужчина.

Еще 42 человека в регионе заразись COVID-19 за минувшие сутки, а 60 пациентов выздоровели и их выписали.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 93 945 человек.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 33 006 случаев заболевания среди жителей. Из них 29 778 человек уже выздоровели, а 420 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 073 548 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 074.

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