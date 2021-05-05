Фотофакт: профнастил сорвало с крыши дома на ул. Пушкинской в Ижевске

Профнастил сорвало с крыши на Пушкинской. Фото: /vk.com/udmurtiya18rus, Алексей Роготнев

В Ижевске в районе стадиона «Динамо» сорвало профнастил с крыши. Об этом в группе «ИГГС» «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

На фото видно, что покрытие слетело с крыши дома на ул. Пушкинской.

Напомним, 5 мая синоптики прогнозировали усиление ветра. Стихия бушует с самого начала майских праздников: из-за ветра падали остановки и деревья. 1 мая на улице Металлистов дерево упало на женщину. Позже она скончалась в больнице.

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