Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске 6 мая

ГИБДД проведет массовые проверки водителей на трезвость Фото: Диля Ахмадишина

6 мая в Ижевске пройдут проверки на управление транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

За управление автомобилем в нетрезвом виде грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность — лишение свободы на срок до двух лет и штраф 200 — 300 тысяч рублей.

Если из-за пьяного водителя произойдет ДТП, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Автолюбителей просят отнестись с пониманием к проверкам: они помогут сохранить жизнь и здоровье участникам дорожного движения.

Если вы стали свидетелем, что кто-то управляет машиной в состоянии опьянения, позвоните по телефонам 415-700, 415-701, 02 (102 с мобильных).

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