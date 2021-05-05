Сооружения повторного использования промывных вод за 500 млн рублей строят в Удмуртии Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Удмуртии на станции подготовки воды «Кама-Ижевск» началось строительство сооружений повторного использования промывных вод. На этот проект выделено около 500 млн рублей. Закончить работы на объекте планируется в течение трех лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Сейчас подрядчик роет на объекте котлован для сооружений повторного использования промывных вод.

Для промывки фильтров, участвующих в очистке камской воды, сейчас используется чистая вода. Благодаря внедрению новых технологий эту воду можно будет использовать многократно. Это, во-первых, экономия воды, а во-вторых, - экологическая безопасность. Новый цех позволит ликвидировать выпуск промывной воды в водный объект», - рассказал руководитель «Ижводоканала» Дмитрий Муханов.

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