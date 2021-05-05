Расследование дела о пожаре в Москве, где пострадали кадеты из Ижевска, взял на контроль председатель Следственного комитета России

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

По факту пожара, который произошел в ночь с 3 на 4 мая в гостинице «Вечный зов» в Москве, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Расследование на личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На пожаре пострадали кадеты из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.

В момент пожара в здании находилось более 300 человек, которые прибыли на слет кадетов. В огне погибли двое взрослых. Девять человек доставили в больницу, из них четверо — дети.

Напомним, ранее «Комсомолке» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщали о 14 пострадавших, среди которых было восемь детей. Отмечалось, что среди них было пятеро школьников из Ижевска. Дети отравились угарным газом.

Расследованием этого дела на данный момент занимается прокуратура Москвы. Сотрудники проводят все необходимые проверки для того, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

В материале «Российской газеты» (16+) утверждается, что в гостинице обнаружили нарушения правил противопожарной безопасности. Уточняется, что трагедия произошла из-за того, что в момент возгорания не сработали системы сигнализации, дымоудаления и пожаротушения.

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