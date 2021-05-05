Спасатели Ижевска освободили руку 6-летнего ребенка, застрявшую в радиаторе Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы города

4 мая в 14 часов спасателям поступило сообщение о 6-летнем ребенке, рука которого застряла в радиаторе отопления. Они незамедлительно выдвинулись на место. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы города.

Там удалось выяснить, что родители пытались самостоятельно извлечь руку ребенка, но им этого сделать не удалось.

А вот спасатели быстро извлекли руку из радиатора, при этом даже не используя специальные инструменты.

В сообщении отмечается, что ни мальчик, ни батарея не пострадали.

«Просто опытные спасатели знают, что руку в локтевом суставе нужно повернуть и она легко входит и выходит», — пишет пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«За нами присматривает кто-то вроде ангела-хранителя»: фельдшер из Ижевска рассказал о борьбе с ковидом и буднях скорой помощи

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова повторила танец, который исполняла 6 лет назад