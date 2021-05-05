Фигуристка из Ижевска Алина Загитова повторила танец, который исполняла 6 лет назад

Фото: @azagitova

Ижевская фигуристка Алина Загитова не перестает радовать своих поклонников. На этот раз в социальных сетях девушка выложила танец под песню британской певицы Леоны Льюис «Broken».

Кстати, впервые спортсменка станцевала под это произведение 6 лет назад, в 2015 году. Видео тех времен девушка выложила в сторис в социальной сети Instagram.

В комментариях люди оценили профессиональный и творческий рост олимпийской чемпионки.

«Спасибо,что в сторис выложила старый вариант танца. Алина с годами вы стали только лучше. Двигаетесь более грациозно и внешне расцвели. А какая фигура», - пишут поклонники в комментариях (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Красивая,талантливая,такая гибкая. Эстетика Алины Загитовой».

«Сколько в вас красоты и таланта. Девушка с другой планеты».

«Пересматриваю танец 4 раз. Вы умеете влюбить в себя».

Кстати, сегодня, 5 мая, день рождения отмечает мама Алины Загитовой. Поклонники не смогли пройти мимо этого события и также поздравили Лейсан Ильдусовну в комментариях на странице дочери.

«От всей души поздравляем очаровательную маму нашей Алины».

Кстати, видеозаписями из хореографического зала спортсменка делиться со своими поклонниками регулярно. Недавно именно таким образом она рассказала о том, что хореограф Даниил Глейхенгауз ставит для нее новый номер.

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