Из-за падения части лоджии на двоих детей в Удмуртии возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Накануне днем, 5 мая, в Сарапуле металлическая решетка с лоджии на первом этаже упала на двух мальчиков - 9 и 10 лет. Дети сами ее раскачивали, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Пострадавших с травмами увезли в больницу. А Сарапульским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртии было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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