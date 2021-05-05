Крыша одной из школ в Удмуртии была разрушена сильным ветром 4 мая

Фото: Михаил Трофимов, vk.com/m_trofimov
Накануне, 4 мая, из-за сильных порывов ветра частично была повреждена кровля первого корпуса школы № 9 в Можге. Об этом сообщил глава города Михаил Трофимов.
В этот же день провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На место выехала комиссия.
А уже сегодня, 5 мая, там начались аварийно-восстановительные работы, которые должны закончится к 1 июля.
Напомним, сегодня утром жители Ижевска заметили, что ветер повредил крышу одного из домов на ул. Пушкинской. А также «Комсомолка» делала фоторепортаж последствий шквального ветра в Удмуртии.
Кроме того, накануне в Глазове ветром дерево повалило на линию электропередач прямо рядом с женщиной и двумя детьми, которые проходили мимо. Даже следственный комитет начал проверку по этому случаю.
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