Жители Удмуртии смогут бесплатно провозить спортинвентарь в пригородных поездах с 15 мая

с 15 мая 2021 года жители Удмуртии смогут бесплатно провозить в пригородных поездах велосипеды, самокаты, сноуборды и лыжи. Также эта акция отныне будет распространятся на спортивный инвентарь, размер которого по сумме трех измерений превышает 180 сантиметров, если он не мешает проходу пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ППК «Содружество».

В компании заявляют, что так они присоединяются к пропаганде здорового образа жизни.

«Данные условия действуют на всем полигоне обслуживания компании с целью пропаганды здорового образа жизни», - говорится в сообщении.

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