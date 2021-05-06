Пожилые мужчина и женщина скончались от коронавируса в Удмуртии 6 мая

По данным оперштаба, на утро 6 мая в Удмуртии от коронавируса скончались двое жителей: женщине был 81 год, мужчине 83 года.

Еще 43 человека в регионе заразились COVID-19 за минувшие сутки, а 56 пациентов выздоровели и их выписали.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 93 945 человек.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 33 049 случаев заболевания среди жителей. Из них 29 834 человека уже выздоровели, а 422 жителя, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 075 571 исследование на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 023.

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