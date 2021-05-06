Четыре кладбища в Ижевске обработали от клещей

В Ижевске от клещей обработали территорию четырех городских кладбищ: Южное, Хохряковское-1 и Хохряковское-2 и Западное. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

В скором времени приступят к работам на кладбищах Северное, Кенское, Александровское и Нагорное кладбища.

«Территории городских парков и скверов также ждут тёплой, а главное – сухой погоды для начала обработки. Порядка 60 территорий будут обработаны в целом по городу. Судя по прогнозу погоды, мы рассчитываем, что к работам подрядчик приступит в середине майских выходных», - написал мэр города.

Сейчас, когда еще не все объекты обработаны от опасных насекомых жителей просят быть внимательными и пользоваться репеллентами, особенно в парковых и лесных территориях.

Так, с начала сезона в Удмуртии от укусов клещей уже пострадало более 500 человек. Отмечается, что 11 насекомых были переносчиками энцефалита.

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