Юные робототехники из Дворец детского творчества в Ижевске представят свои изобретения на международном уровне

Команда «РобоСфера» из Дворец детского (юношеского) творчества в Ижевске представит Россию на глобальном конкурсе «FIRST Global Innovation Awards». Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил мэр города Олег Бекмеметьев.

«Запомните эти лица! Это самые крутые робототехники страны! И они живут в Ижевске!», - написал глава города.

Сначала ребята прошли отбор национального чемпионата по робототехнике «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP - Нижний Новгород - 2.0.». Кроме них, свои исследования и изобретения на международном конкурсе представят команды «S.C.O.U.T» (Слушатели детского технопарка «Мосгормаш» г. Москва) и «THE MAFIA» (Сборная г. Красноярска, МАОУ СШ№149 "Инженеры будущего").

До конца июня молодые робототехники поучаствуют в семинарах с лучшими наставниками. Далее начнется сам конкурс. А его результаты объявят уже 28-30 июня. Церемония награждения пройдет в присутствии лидеров отрасли и спонсоров.

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