Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил тротуары в городе на прогулке с коляской

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев решил проверить качество тротуаров в городе, выйдя на прогулку с коляской. Он, вместе с ижевчанками, которые являются мамами и каждый день ходят по улицам города, прошелся от Буммаша до Центральной площади. Об этом она рассказал на своей странице.

Он выяснил, что примерно на 50% маршрута дорожное покрытие не годится для вождения коляски. Однако, глава отметил, что на этом участке в 2021 году отремонтируют тротуар вдоль Дзержинского на чётной стороне, новая пешеходная дорожка появится вдоль школы №8, а также тротуар вдоль Щорса от Холмогорова до пер. Северного.

Также мэр заметил, что на данном участке не в полной мере реализована доступная среда для маломобильных граждан.

«В прошлом году начали занижать бордюры в центре на Лихвинцева. Будем продолжать», сообщил Олег Бекмеметьев.

А еще, по итогам этой прогулки, было решено отрегулировать светофоры на улицах Удмуртская, Холмогорова, Майская и Кирова. Там планируется продлить время для перехода проезжей части пешеходами.

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