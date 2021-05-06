53-летняя повар детского сада в Ижевске перевела мошенникам более 110 тысяч рублей

53-летняя повар детского сада в Ижевске обратилась в полицию заявив о хищении у нее 111 тысяч рублей. По данному факту отделом по Октябрьскому району Следственного управления УМВД России по Ижевску возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники правоохранительных органов делают все необходимое, чтобы раскрыть это преступление, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказала женщина, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что с ее карты хотят провести незаконную транзакцию и чтобы обезопасить свои средства женщина якобы должна установить на свой телефон программу удаленного доступа и перевести средства на другой счет.

Мошеннику удалось убедить женщину сделать это. После чего по указанию звонившего ижевчанка ввела номера своих банковских карт в установленной программе.

А на следующий день она обнаружила, что с ее счетов пропали 111 000 рублей. В этот момент она поняла, что стала жертвой преступления

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