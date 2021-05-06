44-летний житель Удмуртии получил два года условно за призывы к осуществлению экстремистской деятельности Фото: pixabay.com

44-летний житель Сюмсинского района получил два года условно за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В социальных сетях он размещал сообщения, в которых призывал жителей к совершению насильственных действий в отношении представителей органов власти, в том числе путём сожжения чиновников. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества.

Суд установил, что подсудимый полностью отдавал отчет своим действиям, осознавал антиобщественный характер своих действий. Кроме того, он действовал умышленно.

Отмечается, что сам мужчина свою вину признал и дело рассмотрели особом порядке судебного разбирательства по ходатайству подсудимого.

При вынесении приговора суд учел общественную опасность преступления, а также положительные характеристики подсудимого. Кроме того в качестве смягчающих наказание обстоятельств были рассмотрены: признание им своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья и наличие малолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств суд не увидел.

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