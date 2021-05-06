Обработка парка Кирова от клещей и грызунов началась в Ижевске 5 мая

Накануне, 5 мая, в Ижевске началась обработка территории парка им. С.М. Кирова от клещей и грызунов. В связи с этим посещения для жителей будут ограничены. Информация об этом размещена на входах в парк, сообщает пресс-служба администрации города.

В парке проведут акарицидную обработку, которая направлена не только на уничтожение клещей и грызунов на зараженной территории, но и на эффективную профилактику их появления в будущем. Отмечается, что контролировать процесс обработки будут все сотрудники.

Кстати, сегодня, 6 мая, от клещей и грызунов планируют обработать Северное и Александровское кладбища. А на Западном проведут проверки и при необходимости обработают повторно. А уже завтра работники выйдут на Нагорное кладбище, а проверку пройдут захоронения в Хохряках.

Напомним, в Ижевске уже обработано 4 кладбища. А всего планируется провести дезинсекцию на 60 территориях в целом по городу.

С начала сезона в Удмуртии от укусов клещей уже пострадало более 500 человек. Отмечается, что 11 насекомых были переносчиками энцефалита.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала лицом кампании спортивного бренда

53-летняя повар детского сада в Ижевске перевела мошенникам более 110 тысяч рублей