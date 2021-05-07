В салоне трамвая Ижевска №1006 размещены рисунки, посвященные Великой Отечественной войне

Фото: пресс-служба «ИжГЭТ»

В салоне трамвая №1006 размещены детские рисунки, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ» столицы республики.

«Министерство образования Удмуртии и Школа № 92 Ижевска организовали II Республиканский конкурс изобразительного искусства «От сердца к сердцу», среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В этом году конкурс посвящён ВОв. Рисунки участников конкурса мы разместили в нашем трамвае № 1006, чтобы каждый пассажир мог увидеть их, оценить развитие творческих способностей детей», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба «ИжГЭТ»

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