Салют на День Победы в Ижевске 9 мая 2021 года: где посмотреть, в какое время начало Фото: Амир Закиров

Салют на День Победы в Ижевске 9 мая 2021 года начнется в 22:00. Праздничные залпы запустят на набережной Ижевского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Салют на День Победы в Ижевске 9 мая 2021 года станет завершением разнообразной дневной программы праздничных мероприятий.

«По рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Удмуртии праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, пройдут с соблюдением масочного режима, рассадки ветеранов и гостей мероприятий на трибунах с учетом социальной дистанции 1,5 м, будет организована термометрия», - отмечается в сообщении.

В это день на Центральной площади Ижевска состоится традиционный Парад Победы. А вот акция Бессмертный полк в этом году вновь пройдет в онлайн-формате.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть по ссылке.

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