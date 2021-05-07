32 дорожных объекта начали ремонтировать в начале мая в Удмуртии

Фото: со страницы председателя правительства Ярослава Семенова в социальных сетях

В Удмуртии дорожный сезон начался две недели назад. Дорожники вышли на 32 объекта в Удмуртии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом на своей странице сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов в своих социальных сетях.

В Ижевске ремонт начался на улицах Нижняя, Ворошилова, Восточная, Ленина, Революционной, Совхозной, Красной, а также на переулке Спартаковском. Также приступили к ремонту тротуара на улице Восточной.

Также новое дорожное покрытие начала укладывать и на региональных трассах.

«Продолжается и реконструкция на Костино – Камбарка. Здесь в этом году завершаем третий пусковой комплекс», - пишет Ярослав Семенов.

Он напомнил, что в этом году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 122 км дорог.

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