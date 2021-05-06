Пять виртуальных «классов» создадут в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Пять виртуальных «классов» создадут в Ижевске в рамках проекта «Знания сквозь VR». Там буду проводится интерактивные уроки с помощью VR технологий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Классы» организовали на базе центра виртуальной реальности. Уроки пройдут более 2 000 школьников из 15 школ города.

На реализацию проекта выделили более 29 млн рублей. Средства потратят закупку VR-шлемом, игровых компьютеров и отделку помещений.

Закончить реализацию проекта хотят уже к 2022 году.

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