7 мая в Ижевске запустят музыкальный трамвай в честь Дня Победы Фото: Алена Селезнева

Сегодня, 7 мая, в салоне трамвая №2 победители песенно-поэтического фестиваля «Зори Отечества» вместе с пассажирами под аккомпанемент баяна исполнят песни военных лет. Так пройдет акция «Споёмте, друзья», посвящённая 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

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«Этот маршрут выбран не случайно – в военном 1941 году самоотверженным трудом работников ижевского трамвая по улицам города были проложены трамвайные пути, контактная сеть и от улицы Промышленной открыт маршрут № 2», - говорится в сообщении.

В обратном направлении с остановки на улице Промышленной в Ижевске музыкальный трамвай отправиться в 11:59.

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