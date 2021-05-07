Против работников администрации Завьяловского района Удмуртии возбудили уголовное дело о халатности при выселении многодетной семьи

Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Следственными органами СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц при выселении многодетной семьи из единственного жилья в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, следствием установлено, что сотрудники администрации МО «Каменское» с 2014 по 2019 год ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности. Это привело к тому, что без жилья, в ходе выселения, остались десять человек, среди которых были дети.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

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