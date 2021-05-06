В дело с падением части лоджии на двоих детей в Удмуртии вмешалась прокуратура

Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии
Прокуратура Сарапула начала проверку по факту падения металлической решетки лоджии первого этажа на двоих мальчиков. Сотрудники проверят соблюдение требований федерального законодательства при содержании и эксплуатации данного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
При наличии нарушений, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Напомним, 5 мая, в Сарапуле металлическая решетка придавили двоих детей - 9 и 10 лет. Предварительно, дети сами ее раскачивали. Детей доставили с травами в больницу.
Тогда Сарапульским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртии было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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