43-летний житель Ижевска отправится в колонию на 13 лет за совращение 12-летней девочки Фото: Диля Ахмадишина

Индустриальный районный суд Ижевска вынес приговор 43-летнему местному жителю по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении 12-летней девочки. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 13 лет в колонии строго режима. Приговор в законную силу на данный момент еще не вступил, сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что 1 октября 2019 года 12-летняя потерпевшая была в гостях у знакомых своего друга - осужденного и его сожительницы. Домой ребенок возвращаться не захотел, так как было уже поздно и она боялась наказания от мамы, которая злоупотребляла алкоголем. Поэтому несовершеннолетняя осталась ночевать в гостях.

Ночью подсудимый, зная возраст девочки, пришел к ней и совершил в отношении неё действия сексуального характера с применением насилия. Он воспользовался ее беспомощным состоянием.

На суде преступник свою вину не признал, но доказательная база, собранная во время следствия, говорит об обратном.

Суд учел обстоятельства смягчающие наказание: наличие на иждивении малолетних детей, состояние здоровья подсудимого и его престарелого родителя, удовлетворительные характеристики. А отягчающими обстоятельствами признаны его уже имеющаяся судимость и состояние алкогольного опьянения.

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