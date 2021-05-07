Карта распространения коронавируса на 7 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 7 мая Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, на утро 7 мая в Удмуртии от коронавируса скончался 81-летний мужчина.

Еще 43 человека в регионе заразились COVID-19 за минувшие сутки, а 51 пациент выздоровел и был выписан.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск — 15 834

Глазов — 1 469

Воткинск — 1 385

Можга — 1 769

Сарапул — 1 239

Завьяловский район — 1 818

Алнашский район — 640

Балезинский район — 506

Вавожский район — 292

Воткинский район — 364

Глазовский район — 360

Граховский район — 196

Дебесский район — 299

Игринский район — 773

Камбарский район — 293

Каракулинский район — 213

Кезский район — 343

Кизнерский район — 338

Киясовский район — 217

Красногорский район — 324

Малопургинский район — 488

Можгинский район — 299

Сарапульский район — 398

Селтинский район — 273

Сюмсинский район — 244

Увинский район — 920

Шарканский район — 577

Юкаменский район — 296

Якшур—Бодьинский район — 494

Ярский район — 282

Вакцину от COVID-19 уже поставили 95 412 человек.

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