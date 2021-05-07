Карта распространения коронавируса на 7 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 7 мая
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба, на утро 7 мая в Удмуртии от коронавируса скончался 81-летний мужчина.
Еще 43 человека в регионе заразились COVID-19 за минувшие сутки, а 51 пациент выздоровел и был выписан.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск — 15 834
Глазов — 1 469
Воткинск — 1 385
Можга — 1 769
Сарапул — 1 239
Завьяловский район — 1 818
Алнашский район — 640
Балезинский район — 506
Вавожский район — 292
Воткинский район — 364
Глазовский район — 360
Граховский район — 196
Дебесский район — 299
Игринский район — 773
Камбарский район — 293
Каракулинский район — 213
Кезский район — 343
Кизнерский район — 338
Киясовский район — 217
Красногорский район — 324
Малопургинский район — 488
Можгинский район — 299
Сарапульский район — 398
Селтинский район — 273
Сюмсинский район — 244
Увинский район — 920
Шарканский район — 577
Юкаменский район — 296
Якшур—Бодьинский район — 494
Ярский район — 282
Вакцину от COVID-19 уже поставили 95 412 человек.
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