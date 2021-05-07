Центральные улицы Ижевска перекроют 9 мая

9 мая, в День Победы, в Ижевске пройдут массовые праздничные мероприятия. В связи с этим в центре города временно будет перекрыто движение транспорта по центральным улицам. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Так, с 08:00 до 16:00 для транспорта будут закрыты улицы Коммунаров от Советской до Широкого и Лихвинцева от Коммунаров до Удмуртской и Советская от Карла Маркса до Удмуртской.

Также с 08:00 до 22:30 перекроют участки улиц Пушкинской от Советской до Кирова, а еще Лихвинцева и Наговицына от Пушкинской до Коммунаров.

А вечером, с 21:00 до 22:30, машины не смогут ездить по улицам Свободы от Бородина до Советской и Бородина от Карла Маркса до Свободы, а еще по улицам Милиционной и Горького от переулка Широкого до Бородина.

Фото: со страницы «ВКонтакте» главы Ижевска Олега Бекмеметьева

Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Кроме того, будет изменено движение общественного транспорта. Некоторые маршруты перенаправят на свободные улицы.

Фото: со страницы «ВКонтакте» главы Ижевска Олега Бекмеметьева

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