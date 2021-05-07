Выплаты в 4 тысячи рублей в честь Дня Победы получат 256 жителей Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Выплаты в честь Дня Победы получат 256 жителей Удмуртии. В 2021 году в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по поручению главы республики по 4 тысячи рублей начнут получать участники и инвалиды войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда». Об этом рассказал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Кстати,157 ветеранов уже получили по 10 тысяч рублей из федерального бюджета.

«Безусловно, крайне важно дойти и поздравить лично каждого. Однако, особо подчеркну необходимость соблюдать все противоэпидемиологические рекомендации и, конечно, пользоваться средствами индивидуальной защиты. От нас с вами зависит, как мы проведем этот великий для всей нашей страны праздник», - заключил Ярослав Семенов, обращаясь к главам муниципальных образований.

О том, как в Ижевске будут отмечать 9 мая мы уже рассказывали ранее.

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