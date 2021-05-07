Мемориальную доску памяти ветерана Ивана Черкашина установили на фасаде дома на Пушкинской в Ижевске Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

На фасаде дома №190 на улице Пушкинская Ижевска установили мемориальную доску памяти ветерана ВОВ, начальника Управления пожарной охраны Удмуртской АССР Ивана Черкашина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня Победы. Право открыть доску предоставили дочери бойца и почетному ветерану МЧС Стуканову Вениамину Алексеевичу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Память Ивана Ивановича Черкашина почтили минутой молчания, а к доске возложили цветы.

СПРАВКА КП:

Иван Иванович Черкашин с 1957 по 1966 гг. руководил Управлением пожарной охраны Удмуртской АССР, позже являлся почётным ветераном МВД. Был активным инициатором и организатором Всероссийского добровольного пожарного общества, избирался в состав Совета и его Президиума.

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