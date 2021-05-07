Фото: www.instagram.com/gilevgilev

Известный актер из Ижевска Сергей Гилев рассказал на своей странице в Instagram, что стал одним из героев нового сериала «Пищеблок», который был снят по одноименному роману популярного современного отечественного писателя Алексея Иванова.

«В «Пищеблоке» меня совсем мало, но зато у меня костюм нарядный. И сам сериал должен быть хорошим, потому что пионеры, потому что книга хорошая, потому что красиво. Но роль небольшая, а костюм хороший. А на съёмки я пару раз прилетал в Тверь аж из Якутска — а это шесть часов в полёте, а до этого ночь в отеле, да ещё час на пароме, да ещё отмыться надо», — написал он.

Премьера состоится 19 мая на онлайн-платформе «Кинопоиск HD».

По сюжету, действие мистического сериала происходит в пионерском лагере в разгар Олимпиады-80. Днем дети живут жизнью обычных советских школьников, а по ночам происходят необъяснимые вещи.

Напомним, в 2021 году также на экраны выйдет сериал «Пассажиры», где Сергей Гилев сыграл главную роль. А также зрителей порадует третий сезон «Содержанок», благодаря которому уроженец Ижевска и стал известен массовому зрителю. А недавно Сергей Гилев женился.

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