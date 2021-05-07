Страдающую потерей памяти пенсионерку почти неделю ищут в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске почти неделю разыскивают 69-летнюю пенсионерку Шакурову Гузалью Амерьяновну. 2 мая женщина вышли из своего дом на улице Союзная и ушла в неизвестном направлении и так и не вернулась. Отмечается, что женщина страдает потерей памяти. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

В сети появились видео с наружных камер видеонаблюдения, на которых предположительно и была замечена женщина. Судя по кадрам, она растеряна и дезориентирована.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении пенсионерки, просят обратиться в полицию или по номеру телефона 8 951-195-29-71.

Приметы: рост 140-150 см, телосложение худощавое, волосы седые, женщина носит очки. Была одета в коричневую куртку, красны халат, черные колготки и резиновые галоши.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

43-летний житель Ижевска отправится в колонию на 13 лет за совращение 12-летней девочки

Актер из Ижевска Сергей Гилев снялся в новом сериале «Пищеблок»