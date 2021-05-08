8 мая в Ижевске ожидаются кратковременные дожди

Выходные в Ижевске обещают быть теплыми, но возможны дожди Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Майские выходные продолжаются, и погода пока нас радует. Подробнее о прогнозе синоптиков на субботу 8 мая расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, республика находится в теплом секторе циклона, благодаря чему воздух прогревается до +20°С и более. Сегодня днем ожидается переменная облачность и +20..+22°С. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью в Ижевске температура воздуха опустится до +8°С, осадков не ожидается. Направление ветра изменится на юго-восточное, а скорость снизится до 3 м/с.

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