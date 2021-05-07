Онлайн-марафон в честь Дня Победы пройдет в Ижевске 9 мая 2021 года

Онлайн-марафон в честь Дня Победы пройдет в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

В ближайшее воскресенье, 9 мая, в социальных сетях «Комсомольской правды-Ижевск» (18+), а также портала IZHLIFE (18+) и радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+) пройдет масштабный онлайн-марафон, посвященный празднованию одной из главных дат нашей страны – Дня Великой Победы.

С утра журналисты медиагруппы «Центр» будут в прямом эфире с разных площадок Ижевска, где пройдут памятные и праздничные мероприятия, а ведущие из студии поведают о вкладе нашей республики в Победу и расскажут о том, как город отмечает 76-летие Победы.

Жителям Удмуртии расскажут, как проходят возложение цветов и минута молчания у Вечного огня, большой Парад Победы с участием почти 2 тыс. человек и военной техники по ул. Пушкинской, театрализованная программа «Победой жил завод родной», выступление сводного Хора отцов и сыновей с программой «Вставай, страна огромная!» и не только.

Прямые эфиры будут весь на всех удобных для вас платформах – «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» или YouTube. Подписывайтесь на наши группы, подключайте оповещения о трансляциях и будьте в центре событий.

Отметим, что онлайн-включения стали возможными благодаря большой поддержке администрации главы и правительства Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Салют на День Победы в Ижевске 9 мая 2021 года: где посмотреть, в какое время начало

Центральные улицы Ижевска перекроют 9 мая