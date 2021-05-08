Посетителей одного из торговых центров эвакуировали в Ижевске

Сработала пожарная сигнализация Фото: vk.com/denis_lomaev

8 мая около 12:00 посетителей торгового центра на улице Автозаводской эвакуировали из здания, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали ижевчане, причиной стало срабатывание пожарной сигнализации, которое оказалось ложным. На фото можно видеть пожарную машину, однако возгорания в торговом центре не было.

Очевидцы рассказали, что некоторое время простояли на улице, затем посетителей вновь пустили в здание.

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