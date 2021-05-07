16 клещей с энцефалитом обнаружили в Удмуртии с начала 2021 года Фото: pixabay.com

С начала сезона в 2021 году с укусами клещей в медучреждения обратилось 1 132 человека, среди которых 269 детей. 871 клеща передали в лаборатории и в 16 случаях у насекомых обнаружили возбудитель энцефалита. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии.

Кроме того, 646 клещей исследовали также на наличие возбудителя клещевого боррелиоза и в 32% он был обнаружен.

Больше всего случаев присасывания клещей к человеку по Удмуртии выявили в Ижевске – 529. Все остальные факты были обнаружены в Воткинске, Можге, Можгинском, Увинском, Игринском, Шарканском и Малопургинском районах.

Кстати в республике активно идет вакцинация от клещевого энцефалита. В 2021 году прививку поставили 51 163 жителей региона.

Напомним, 5 мая в Ижевске началась обработка территории парка им. С.М. Кирова от клещей и грызунов. А ранее уже было обработано 4 кладбища. Всего планируется провести дезинсекцию на 60 территориях в целом по городу.

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