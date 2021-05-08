С начала весны в Удмуртии потушили 33 лесных и 16 полевых пожаров

Пожары затронули более 100 га земель Фото: Архив КП

33 лесных пожара общей площадью 39,3 га произошли в лесах Удмуртии с начала сезона, об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Например, недавнее возгорание в Якшур-Бодьинском лесничестве охватило площадь в 0,1 га. Пожар потушили за день.

Серьезная ситуация складывается и на прилегающих к лесам полях: здесь за весну произошло 16 пожаров, пострадала площадь в 71,5 га.

Напомним, с 30 апреля в республики действует особый противопожарный режим. За разведение костров и сжигание мусора жители могут получить крупный штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Пожар на восьми участках произошел в Кизнерском районе Удмуртии

- Обработка парка Кирова от клещей и грызунов началась в Ижевске 5 мая

- В апреле в Удмуртии зафиксировали несколько погодных рекордов