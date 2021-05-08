Удмуртия отстает по темпам вакцинации против коронавируса от соседних регионов

Жителей региона призывают прививаться против опасной инфекции Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртия немного отстала по темпам вакцинации от соседних регионов. По данным оперштаба на 7 мая в республике было привито хотя бы одним компонентом вакцины 95 412 человек, что составило 6,4% от всего населения. В Татарстане отрыв небольшой, но все же есть. Башкортостан и Пермский край опережают Удмуртию еще сильнее – там привито чуть больше 7% жителей. В Кировской области первый компонент вакцины по данным на 6 мая получили 10,5% жителей.

Соседние регионы пока опережают Удмуртию по темпам вакцинации против коронавируса (данные оперштабов на 6-7 мая)

Напомним, сейчас в регионы поступают уже три вида вакцины. В Удмуртии жителям доступны препараты «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Ранее мы рассказывали о том, можно ли сейчас выбирать, какую прививку сделать.

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