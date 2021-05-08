В лесопосадке на ул. Баранова навели порядок в рамках проекта «Чистый двор» в Ижевске

Активисты расчистили лесопосадку площадью около 14 тыс. кв. м Фото: Анастасия Михайлова

Сегодня, 8 мая, в Ижевске провели уборку на территории в рамках акции «Чистый двор». На этот раз волонтеры, активисты расчистили лесопосадку площадью около 14 тыс. кв. м на ул. Баранова, рядом с ветеринарной лечебницей.

Это общественное пространство было выбрано по обращениям граждан Фото: Анастасия Михайлова

«Это общественное пространство было выбрано потому, что от горожан поступали обращения в администрацию Ленинского района, – рассказал Олег Гарин, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». – Сегодня мы все вместе хотим навести порядок в этом сосняке, чтобы он был удобен для прогулок».

Олег Гарин, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», принял участие в уборке Фото: Анастасия Михайлова

На территории лесопосадки убирались около 50 человек. Администрация Ленинского района выдала активистам мешки для мусора, секаторы, перчатки и грабли. Волонтеры расчищали лес от старого кустарника и мусора и убрали упавшие деревья. К акции присоединились и жители близлежащих домов.

Инвентарь обеспечила администрация Ленинского района Фото: Анастасия Михайлова

«Конечно, для меня эта уборка была сюрпризом, – поделилась жительница микрорайона Анастасия Карманова. – Хорошо, что администрация все организовала. Я сама часто хожу по этому лесу, потому что у меня нет автомобиля, и езжу на общественном транспорте. Бывает приятно выйти на остановке «Ветлечебница» и пройти через небольшой лесочек, чтобы попасть домой. Весной здесь даже соловьи поют».

Для того чтобы навести порядок понадобилось много сил Фото: Анастасия Михайлова

Сейчас есть запрос от местных жителей на благоустройство лесной территории по ул. Баранова - в планах обустроить общественное пространство по республиканской программе инициативного бюджетирования «Наша инициатива» или по нацпроекту «Жилье и городская среда». Совместно с районной администрацией горожане сами выберут инструмент финансирования работ по благоустройству лесопосадки.

Убрали лишнюю поросль Фото: Анастасия Михайлова

Проект «Чистый двор» инициировал глава Удмуртии Александр Бречалов, когда к нему обратились жители дома №202 на ул. Удмуртской. 1 мая на этом участке организовали уборку. Территорию расчищали, как волонтеры, так и местные жители.

«Наша основная задача, чтобы жители города сами были инициаторами уборки, активно принимали участие и наводили порядок у своего дома. А сейчас мы расширяем проект: расчищаем не только во дворы, но и лесопосадки, – отметил Олег Гарин. – Это второй участок по этому проекту, а вообще у нас уже порядка 20 городских объектов, где мы провели субботники».

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