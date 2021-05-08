Жители Удмуртии прислали почти 6 тысяч заявок на участие в акции «Бессмертный полк – онлайн»

Жители Удмуртии каждый год активно подключаются к акции памяти Фото: Сергей ГРАЧЕВ

К 6 мая на участие в Международной акции «Бессмертный полк – онлайн» заявились 5867 жителей Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Трансляция пройдет 9 мая во всех регионах России в 15:00 по местному времени. Ее можно будет увидеть на региональном телевидении, сайте проекта, онлайн-кинотеатрах и в соцсетях.

Напомним, 9 мая, в социальных сетях «Комсомольской правды-Ижевск» (18+), а также портала IZHLIFE (18+) и радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+) пройдет еще одно онлайн-событие: масштабный марафон, посвященный празднованию Дня Великой Победы. С самого утра журналисты медиагруппы «Центр» будут вести прямой эфир с праздничных площадок Ижевска на всех удобных для вас платформах – «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» или YouTube. Мероприятие пройдет при поддержке администрации главы и правительства Удмуртии.

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