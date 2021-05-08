Ясени и яблони высадили на ул. Мужвайской в Ижевске

Местные жители и представители управляющих организаций высадили более ста деревьев Фото: Анастасия Михайлова

Более ста деревьев посадили вдоль ул. Мужвайской в Ленинском районе Ижевска. Аллею из 125 ясеней и 37 яблонь создали местные жители и представители управляющих организаций. Сажать деревья им помогли также глава Ижевска Олег Бекмеметьев, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Гарин и глава администрации Ленинского района Рамиль Гайнуллин.

«Раньше мы высаживали новые деревья в парках и скверах, – рассказал Олег Бекмеметьев. – В этом году решили изменить вектор этой работы и стали думать о формировании зеленого каркаса города. Это подразумевает высадку деревьев вдоль магистралей. Сегодня первая такая акция. Она приурочена к Всероссийскому дню посадки лесов».

Озеленение Ижевска в этом году еще только начинается Фото: Анастасия Михайлова

Место для аллеи выбрали не случайно. Не так давно на ул. Мужвайской построили детский сад, а затем и дорогу. Вдоль нее появилось пустое пространство, которое и решили озеленить почти взрослыми деревьями.

«Саженцам сейчас от 6 до 7 лет, – отметил глава Ижевска. – Это оптимальный возраст, чтобы они здесь прижились. Мы будем за ними наблюдать, чтобы ни зима, ни засушливое лето не повредили деревья. А ясени и яблони очень красивы в период цветения, это хорошие и качественные деревья».

Жители близлежащих домов активно подключились к посадке деревьев. Взрослым помогали даже маленькие дети. Все хотят, чтобы рядом было красиво.

Раньше ижевчане совместно высаживали новые деревья только в парках и скверах Фото: Анастасия Михайлова

«Я живу совсем рядом с будущей аллеей. Увидела объявление о том, что будет посадка и вышла на работы. Хочу, чтобы у нас тут была красота кругом и свежий воздух», – поделилась пенсионерка Нина Алексеевна.

На этом озеленение Ижевска не заканчивается. 49 лип на ул. Пушкинской посадят уже на следующей неделе, 15 мая. Еще 100 яблонь появятся вдоль Южной набережной.

Саженцам сейчас от 6 до 7 лет Фото: Анастасия Михайлова

«Эти деревья будут высажены не так массово, как на этой улице, а заменят те деревья, которые были убраны из-за аварийности, – уточнил Олег Бекмеметьев. – Призываю всех горожан, когда такие акции будут повторяться, участвовать в них своим трудом, своей душой».

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