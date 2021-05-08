78-летняя дочь участника Великой Отечественной войны из Ижевска ищет фото своего отца

Отцовские письма с фронта Галина Леонидовна хранила очень бережно Фото: Руслан Мерков

78-летняя Галина Гиндин живет в США, но родилась и выросла в Ижевске. Недавно она обратилась к волонтерам проекта «Словом и делом» Равилю и Руслану за помощью: женщина хочет найти фото своего отца, погибшего во время Великой Отечественной войны.

Галина Леонидовна много путешествовала Фото: предоставлено героями публикации

Как пояснил Руслан, Галина Леонидовна связалась с волонтерами месяц назад, но узнала об их деятельности давно – смотрит канал на Ютюбе. Женщина уже долгие годы живет в США. Она много путешествовала и с удовольствием приехала бы в родной город, но уже не позволяет состояние здоровья.

Ижевчанин часто писал своей семье с фронта Фото: Руслан Мерков

Отца ижевчанки звали Леонид Иванович Просвиров. Он провел на фронте всю войну, дошел до Берлина. Родным он постоянно присылал длинные письма, в которых рассказывал, как ждет окончания войны и встречи с любимыми женой и дочкой.

К сожалению, Леонид Иванович погиб в последние дни войны. 22 апреля 1945 года его смертельно ранили в кровопролитном бою на реке Одр, которая протекает на границе Польши и Германии.

Сейчас письма находятся в Ижевске Фото: Руслан Мерков

Все письма с фронта Галина Леонидовна бережно сохранила и теперь переслала по почте волонтерам.

«Когда мы их получили и прочитали, мурашки по коже бегали. Они такие трогательные, настоящие. Галина Леонидовна рассказала, что очень хочет, чтобы эти письма хранились в музее Ижевска, поэтому и отправила их нам из США», – говорит Руслан.

В архиве Ижевска могла сохраниться информация о Леониде Просвирове Фото: Руслан Мерков

Фотографии отца Галины Гиндин могли сохраниться в архивах Ижевска, и волонтеры попробуют их найти, чтобы Галина Леонидовна снова могла увидеть родное лицо.

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