Праздничный концерт «Победа одна на всех» пройдет на Центральной площади Ижевска Фото: Архив «КП» в Ижевске

Праздничный концерт «Победа одна на всех» пройдет сегодня на главной сцене города. Он начнется в 18:30 и закончится в 19:55 минутой молчания. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Песни для жителей столицы Удмуртии исполнят победительница международного конкурса молодых исполнителей «Детская новая волна», 2017 г., финалистка телевизионного Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», полуфиналистка телепроекта «Голос. Дети» 1 сезон (команда Пелагеи), обладательница Гран-при и лауреат международных и всероссийских конкурсов Арина Петрова и вокальный ансамбль Удмуртского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Георгия Старикова.

Журналисты медиагруппы «Центр» будут весь день выходить в прямой эфир с разных площадок Ижевска, где пройдут памятные и праздничные мероприятия, так начнется масштабный онлайн-марафон, который поддерживает администрация главы и правительства Удмуртии. Он прошел в социальных сетях «Комсомольской правды-Ижевск» (18+), а также портала IZHLIFE (18+) и радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+).