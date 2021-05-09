День Победы, 9 мая 2021 год в Ижевске: парад, онлайн-марафон и другие мероприятия, которые проходят в городе

Поздравляем всех ижевчан с великим праздником - Днем Победы!
Фото: Архив «КП» в Ижевске
На календаре 9 мая. «Комсомолка» поздравляет всех ижевчан с великим праздником - Днем Победы! Сегодня целый день будем рассказывать, как в городе отмечают этот день.
С утра журналисты медиагруппы «Центр» выйдут в прямой эфир с разных площадок Ижевска, где пройдут памятные и праздничные мероприятия, так начнется масштабный онлайн-марафон, посвященный празднованию одной из главных дат нашей страны. Он пройдет в социальных сетях «Комсомольской правды-Ижевск» (18+), а также портала IZHLIFE (18+) и радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+).
Узнать афишу мероприятий на 9 мая можно здесь.
Напомним, сегодня в центре города временно будет перекрыто движение транспорта по центральным улицам. Горожан просят заранее выбирать пути объезда.
ПАРАД ПОБЕДЫ
Праздничная программа стартует в 10:00 на Центральной площади Ижевска. Там состоится традиционный Парад Победы. В нем примут участие более 1800 человек. В 2021 году впервые на параде будет представлена «песчанка» - полевая форма советских войск в Афганистане, а еще форма танкистов - в память о легендарном оружейнике Михаиле Калашникове, воевавшем в танковых войсках. Традиционно за марширующими колоннами пройдет механизированная часть парада.
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Традиционная акция Бессмертный полк в 2021 году вновь пройдет в онлайн-формате. Позже «Комсомолка» расскажет, как это было.