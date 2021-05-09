Праздничный онлайн-марафон ко Дню Победы стартовал в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 9 мая, в 10:00 на радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+) начнется праздничный марафон, посвященный Дню Победы. Он пройдет при поддержке администрации главы и правительства Удмуртии. До 18:00 в прямом эфире вы узнаете о том, как жил Ижевск в военные годы, чем воевали наши деды, вспомним песни, которые поднимали дух наших бойцов.

Ведущие и журналисты пообщаются с организаторами парада Победы в Ижевске, и узнают чего стоит подготовить, организовать и провести такой парад.

На радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+) прозвучат истории наших слушателей о том, как их родные и близкие чудом выжили на фронте и вернулись домой целыми и невредимыми. В эфире прозвучат письма с фронта, написанные нашими земляками.

Кроме того, праздничный онлайн-марафон Победы также пройдет в социальных сетях «Комсомольской правды-Ижевск» (18+), а также портала IZHLIFE (18+). С утра журналисты медиагруппы «Центр» выйдут в прямой эфир с разных площадок Ижевска.

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