Погода в Ижевске 10 мая: солнечно и жарко

В течение дня воздух прогреется до +26 градусов Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! На календаре 10 мая. Сегодня нас порадует яркое солнце и по-летнему жаркая погода. «Комсомолка» рассказывает прогноз на этот день.

По данным Яндекс.Погоды, весь день будет тепло. Воздух прогреется до +27 градусов. В первой половине дня будет дуть слабый юго-восточный ветер. Только к ночи столбик термометра опустится до +10…+13 градусов.

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