Видео: на Центральной площади Ижевска воссоздали атмосферу заводского цеха времен войны

На Центральной площади сегодня, 9 мая, воссоздали атмосферу заводского цеха времен войны. Площадка будет работать до 14:00. Так в столице Удмуртии отмечают День Победы. Для горожан на улице Наговицина организовали различные мастер-классы по сбору оружия.

На площади также работает выставка с фотографиями ветеранов войны и труда, которые родились в Удмуртии.

Кроме того, там создали атмосферу удмуртской деревни времен войны. А у здания Госсовета можно будет узнать о партизанском движении и партизанских отрядах, сформированных на территории Удмуртии. А еще в городе появятся площадки, которые посвящены военным госпиталям, строительству дороги Ижевск-Балезино и многое другое.

Узнать афишу мероприятий на 9 мая можно здесь.

«Комсомолка» вела прямую трансляцию Парада Победы. Журналисты медиагруппы «Центр» будут весь день выходить в прямой эфир с разных площадок Ижевска, где пройдут памятные и праздничные мероприятия, так начнется масштабный онлайн-марафон, который поддерживает администрация главы и правительства Удмуртии. Он пройдет в социальных сетях «Комсомольской правды-Ижевск» (18+), а также портала IZHLIFE (18+) и радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+).

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