Житель Удмуртии попал в смертельное ДТП в Татарстане

Фото: предоставлено очевидцем/ Комсомольская правда-Казань
Смертельная авария произошла рано утром в Чистопольском районе Татарстана на трассе «Казань - Оренбург». Там столкнулись микроавтобус «Рено Трафик» и грузовик «МАН». За рулем грузовика находился 53-летний водитель из Удмуртии. В момент аварии машина была полностью загружена – порядка 20 тонн.
Именно водитель фуры превысил скорость и выехал на «встречку», сообщает Комсомольская правда-Казань.
- Водитель и четверо пассажиров «Рено» от полученных травм скончались на месте. Еще четыре пассажира автомобиля «Рено Трафик» в возрасте от 16 до 30 лет с травмами госпитализированы, - сообщили в МВД Татарстана.
Семьям пострадавших окажут психологическую поддержку.
Фото: предоставлено очевидцем/ Комсомольская правда-Казань
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